MV-Gipfel berät über weitere Schritte in Corona-Krise

Die Landesregierung berät am Freitag (13.00 Uhr) beim MV-Gipfel mit Vertretern von Kommunen, Sozialverbänden, Wirtschaft und Gewerkschaften über die nächsten Schritte in der Corona-Krise. Dabei dürfte es neben der aktuellen Lage auch um mögliche modellhafte Öffnungen nach Ostern in Gebieten mit niedriger Inzidenz gehen.



In Rostock hat es eine solche Modell-Öffnung bereits mit dem Fußballspiel von Hansa Rostock vor 770 Zuschauern am vergangenen Samstag gegeben. Am Freitag (19.30 Uhr) darf das Volkstheater seine erste Premiere seit Monaten vor einem getesteten Publikum feiern. Gegeben wird das Schauspiel „Jugend ohne Gott“ von Ödön von Horvath.