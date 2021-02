Angespannte Lage in Krankenhäusern in MV: Reha-Häuser bleiben Corona-Ersatzkliniken

Infolge der Corona-Pandemie ist der Betrieb mehrerer Kliniken in Mecklenburg-Vorpommern weiterhin eingeschränkt. Das Land hält deshalb weiter zusätzliche Betten für Corona-Patienten in fünf Reha-Einrichtungen in MV vor.