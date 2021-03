So bereiten sich Tourismusbetriebe in Kühlungsborn und Rerik auf Ostern vor

Erst am 22. März werden die Hoteliers und Campingplatzbetreiber in Kühlungsborn und Umgebung wissen, ob sie zu Ostern aufmachen dürfen. Vorbereitet sind alle – aber nicht alle glauben daran, dass es bald wieder losgeht. So bereiten sich die Tourismusbetriebe derzeit vor.