Grevesmühlen: Nun auch Regionalschüler in Quarantäne

Innerhalb eines Tages wurde bekannt, dass in es an zwei Schulen in Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) bestätigte Coronafälle gibt. Nachdem Zehntklässler des Gymnasiums Am Tannenberg am Vormittag in Quarantäne geschickt wurden, ist nun auch die Regionale Schule Am Wasserturm betroffen.