Verschärfter Corona-Lockdown in MV: Diese Regeln gelten ab Sonntag (10.01.21)

Der Corona-Lockdown in Mecklenburg-Vorpommern dauert bis mindestens Ende Januar 2021 an, zudem werden die Regeln verschärft. In einigen Ländern gelten sie ab Montag, in MV allerdings bereits ab diesem Sonntag (10.1.2021 ). Was Sie jetzt wissen müssen.