Corona in Stralsunder Schule: Testergebnisse der Lehrer sind da

Nachdem eine Pädagogin am Sonntag positiv getestet worden war, wurde am Montag bei 14 Lehrern der Stralsunder Schill-Schule in Grünhufe ein Abstrich vorgenommen. Die rund 100 Schüler, die mit der Infizierten Kontakt hatten, wurden am Dienstag getestet. Mit ihren Ergebnisse werde am Mittwochvormittag gerechnet.