42 Neuinfektionen: So viele Personen in Nordwestmecklenburg sind in Quarantäne

Das Gesundheitsamt hat die Quarantäne für die beiden Wismarer Stundentenwohnheime aufgehoben. Neue Verfügungen betreffen zwei Krippengruppen in der Kita in Selmsdorf und die komplette Grundschule in Warin. In Nordwestmecklenburg wurden am Dienstag 42 Neuinfektionen gemeldet.