Maskenpflicht in Rostocker Innenstadt? So stimmten die OZ-Leser darüber ab

Nachdem ein Video von feiernden Menschen ohne Mund-Nasen-Schutz und den erforderlichen Abstand in der Rostocker „Kröpi“ für Aufregung gesorgt hat, haben Politiker vorgeschlagen eine Maskenpflicht in der Innenstadt einzuführen. So haben die OZ-Leser in einer Umfrage darüber abgestimmt.