Gegner der Corona-Politik planen tägliche Demos an der Siegessäule

Von Dienstag an wollen Gegner der staatlichen Corona-Politik jeden Tag an der Berliner Siegessäule demonstrieren. Im Messengerdienst Telegram kündigten sie an: Es gehe um “Demokratie und Meinungsfreiheit und gegen die Corona-Maßnahmen”. Ein direkter Bezug zu der Initiative “Querdenken” gibt es laut Polizei nicht.