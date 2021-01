Corona-Lage am Dienstag: Inzidenz in MV bleibt hoch – viele weitere Virus-Tote

In Mecklenburg-Vorpommern sind mehr als 350 Corona-Neuansteckungen registriert worden. Das gab das Landesamt für Gesundheit und Soziales am Dienstag bekannt. Auch die Zahl der Personen, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, steigt. Die Inzidenzwerte in den Corona-Hotspots bleiben jedoch unter der kritischen Marke.