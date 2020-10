Corona-Rekord am Dienstag: So viele Neuansteckungen in MV wie noch nie

In Mecklenburg-Vorpommern sind innerhalb von 24 Stunden so viele neue Infektionen gemeldet worden wie noch nie. Das gab das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Dienstag bekannt. In drei Regionen gab es eine zweistellige Anzahl neuer Fälle.