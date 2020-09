Ueckermünde: Klasse darf nach Quarantäne wieder in die Schule

Entwarnung am Gymnasium in Ueckermünde (Vorpommern-Greifswald): Die Schulklasse, die wegen eines Tagesausflugs nach Prag in Quarantäne geschickt worden war, darf wieder zum Unterricht. Wie eine Sprecherin des Kreises sagte, sind alle Coronatests bei den 22 Schülern und zwei Lehrern negativ ausgegangen. Die Schulklasse war auf Klassenfahrt in Dresden und dabei für einen Tag in die tschechische Hauptstadt gefahren.