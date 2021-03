Trotz Bund-Länder-Beschluss: Madsen will an Öffnungen in Rostock festhalten

Rostocks OB Claus Ruhe Madsen (parteilos) ist überzeugt davon, dass sein Pilot-Konzept für sichere Öffnungsszenarien in der Pandemie funktioniert. Deshalb will er trotz der Bund-Länder-Entscheidungen daran festhalten. Noch hat er Hoffnung für die am Wochenende geplanten Theatervorstellungen. Zudem wünscht er sich Perspektiven für die Gastronomen.