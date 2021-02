Vereine in Corona-Not: So will die Ehrenamtsstiftung MV jetzt helfen

In der Corona-Krise häufen sich in der landeseigenen Stiftung Anfragen zum Thema Liquidation. Mit Fördermitteln, rechtlichem Rat, aber auch praktischen Tipps zu alltäglichen Problemen könne geholfen werden, erklärt Geschäftsführerin Adriana Lettrari.