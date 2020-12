„Wir arbeiten an vorderster Front“: Retter in MV fühlen sich in Corona-Krise im Stich gelassen

Notfallsanitäter stehen in der Corona-Pandemie in der ersten Reihe. Sie werden aber nicht vorbeugend getestet und auch nicht in der ersten Runde geimpft. Ihr Vorwurf: Unsere Arbeit wird nicht wertgeschätzt.