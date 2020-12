34 neue Corona-Fälle in Nordwestmecklenburg am Dienstag: Inzidenz ist stark gestiegen

Das Gesundheitsamt in Wismar meldet Corona-Fälle an mehreren Schulen in Nordwestmecklenburg in der Nähe von Wismar und in Grevesmühlen. Dabei entwickelt sich ein Ort im Landkreis zu einem neuen Corona-Hotspot.