Eltern und Schüler fordern weitere Lockerungen an Schulen in MV

Nach den Winterferien soll es an den Schulen in MV wieder losgehen – aber nicht für alle: Die mittleren Klassen müssen noch warten, und auch in Landkreisen, in denen die Corona-Inzidenz zu hoch ist, gelten die Einschränkungen weiter. Eltern und Schüler wollen das nicht hinnehmen.