Tätlicher Angriff am Flughafen Tegel: Corona-Tests abgebrochen

In Berlin mussten am Flughafen Tegel am Sonntag die kostenlosen Corona-Tests vorzeitig abgebrochen werden. Grund war ein tätlicher Angriff auf einen Mitarbeiter der Teststelle. Damit blieben auch zahlreiche Spanien-Rückkehrer ohne Testmöglichkeit, die nach dem Abbruch in Tegel landeten.