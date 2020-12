Rostocks OB kritisiert Corona-Kurs des Landes: Was Madsen anders machen will

Rostock hat nach wie vor die niedrigste Corona-Inzidenz im gesamten Land – und will nun einen eigenen Weg in der Krise gehen: Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen kritisiert die bisherige Strategie des Landes. Was er anders machen will und was er für Fehler hält.