Wenig Nachfrage: Corona-Schnelltestzentrum in Grimmen nicht ausgelastet

Drei Tests von etwa 100 in einer Woche waren in der Außenstelle des Testzentrums des Landkreises Vorpommern-Rügen in Grimmen positiv. Die Resonanz ist allerdings gering: Möglich wäre, die vierfache Menge an Schnelltests.