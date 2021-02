Nordwestmecklenburg: Jetzt werden Beschäftigte in mobilen Pflegediensten geimpft

Am Wochenende meldete das Gesundheitsamt nur fünf neue Corona-Fälle. Es kündigte für die kommende Woche den ersten AstraZeneca-Impfstoff an. Der soll vor allem an Beschäftigte in den mobilen Pflegediensten verabreicht werden.