Corona-Alarm in Anklam: Lehrerin positiv auf Corona getestet – Massenquarantäne

An der Friedrich-Schiller-Schule in Anklam hat sich eine Lehrerin mit dem Corona-Virus infiziert. Mehr als 100 Schüler und Lehrer müssen in Quarantäne. 45 Mitarbeiter des Landkreises Vorpommern-Greifswald sind am Wochenende mit der Kontaktnachverfolgung beschäftigt. So geht es an der Schule weiter.