Corona-Zahlen am Freitag: Inzidenz in MV steigt deutlich

236 neue Fälle: Erstmals in dieser Woche werden auch im Nordosten spürbar mehr Infektionen gemeldet. In einem Landkreis gehen die Zahlen besonders rasant nach oben. Deshalb sind nun auch nicht mehr alle Regionen in MV unter der Sieben-Tage-Inzidenz von 100. Ein Landkreis kletterte zudem erstmals seit langem über die 50er-Marke.