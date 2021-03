Einzelhändler in Not: Handel fordert „pragmatischere“ Pandemie-Bekämpfung

Große Handelsketten wie Tedi, Kik und Takko warnen vor einer Rücknahme der erst seit kurzem gültigen Einkaufsmöglichkeiten. Der Handel sei nicht für die steigende Zahl der Corona-Fälle verantwortlich, heißt es in einem Schreiben von elf Einzelhändlern. Am Montag beraten Bund und Länder über das weitere Vorgehen in der Pandemie.