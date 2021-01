Corona-Infektionen in MV: Gesundheitsbehörde meldet 243 neue Fälle am Samstag

Die Zahl der in MV bestätigten Corona-Neuinfektionen hat sich am Samstag um 243 erhöht. Das sind fast so viele wie vor einer Woche. Die Inzidenz, also die Zahl neuer Ansteckungen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen, ist landesweit leicht gestiegen.