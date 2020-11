Soldat im Gesundheitsamt Wismar: „Wir schaffen es gerade so, die Fälle abzuarbeiten“

In Uniform und mit Maske sitzt Julian Kregel an einem Schreibtisch im Gesundheitsamt in Wismar. Der Soldat (23) ist eigentlich in Hagenow stationiert, nun hilft er bei der Kontaktnachverfolgung.