So reagieren die OZ-Leser auf die hohen Infektionszahlen in Altenheimen in MV

Es gibt immer mehr Infizierte in Alten-und Pflegeheimen in MV. In vielen Häusern fehlt Personal. Zudem mangelt es auch noch immer an Testmöglichkeiten. Die OZ-Leser diskutieren über die hohen Zahlen und fragen sich, was die Ursachen dafür sind und was dagegen getan werden kann.