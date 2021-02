Nordwestmecklenburg: Senioren einer neu eröffneten Einrichtung in Quarantäne

Am Freitag gibt es nur sechs neue Corona-Fälle, die Inzidenz sinkt auf 52,8. Im Landkreis sind 752 Menschen in Quarantäne, darunter Senioren einer Einrichtung in Boltenhagen sowie Kinder und Erzieherpersonal in einer Kita in Lübstorf.