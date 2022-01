Hannover

 „Welche Variante in einigen Monaten zirkulieren wird, lässt sich nicht vorhersagen“, sagt Richard Neher, Professor für Virusevolution an der Universität Basel. Es seien verschiedene Szenarien möglich.

So könnte sich die Omikron-Variante beispielsweise weiterentwickeln und neue Mutationen entstehen, die es der Virusvariante ermöglichen, sich noch schneller zu verbreiten oder die Immunantwort von Geimpften und Genesenen noch stärker zu umgehen. Die Delta-Variante könnte auch wiederaufleben. „Es ist durchaus möglich, dass Delta wiederkommt“, sagt Neher, „aber es gibt im Moment innerhalb von Delta keine Varianten, die besonders besorgniserregend sind.“

Es könnte aber auch eine gänzlich neue Variante entstehen. Sars-CoV-2 mutiert ständig, das ist normal bei Coronaviren und vor allem in einer Pandemie: Denn bei der Vermehrung des Erregers, bei der die Erbsubstanz tausende Male kopiert wird, kann es zu Kopierfehlern kommen. Gleichzeitig erhöht der steigende Grad an Immunität in der Bevölkerung den Selektionsdruck auf das Virus. Es muss sich besser anpassen, um seinen Wirt, den Menschen, weiterhin infizieren zu können.

Schicken Sie uns Ihre Frage! Haben Sie auch eine Frage zum Thema Corona, die wir beantworten sollen? Hier einreichen!

Omikron wird nicht letzte Corona-Variante sein

Neue Virusvarianten müssen aber nicht immer besorgniserregend sein. Denn nicht alle besitzen Eigenschaften, mit denen sie sich gegen ihre Vorgänger durchsetzen können. Klar ist aber: Omikron wird nicht die letzte Corona-Variante sein.

Von RND/she/lb