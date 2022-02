Rostock/Greifswald

Die Zahl der Infektionen im Zusammenhang mit medizinischen Behandlungen, sogenannten nosokomialen Infektionen, hat im Nordosten während der Pandemie zugenommen. Das geht aus dem aktuellen Krankenhausreport der Barmer hervor.

„Jedes Jahr erwerben mehr als 12 600 Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern in Mecklenburg-Vorpommern eine sogenannte nosokomiale Infektion. Knapp 500 Betroffene sterben jährlich an einer solchen Krankenhausinfektion.“ Seit Beginn der Corona-Pandemie habe sich diese Situation verschärft. „Bis Ende des Jahres 2020 gab es in Mecklenburg-Vorpommern mehr als 600 zusätzlich Infizierte und mindestens 25 weitere Todesfälle aufgrund einer nosokomialen Infektion“, heißt es unter anderem im Report der Barmer.

Krankenhaushygiene kostet Zeit

Prof. Nils-Olaf Hübner, Chefhygieniker der Uni-Medizin Greifswald, hält den Report der Barmer für plausibel. „Die Jahre 2020 und 2021 waren eine große Herausforderung für die Krankenhaushygiene. Das Personal hatte mit hohen Belastungen zu kämpfen, mitunter weniger Zeit für Hygienemaßnahmen. Denn die kostet Zeit.“

Professor Nils-Olaf Hübner, Hygieneexperte der Unimedizin Greifswald Quelle: privat

Zudem seien die Patienten während der Corona-Wellen anders zusammengesetzt gewesen. „Viele planbare Operationen wurden verschoben, es gab einen höheren Anteil an Notfällen und schweren Fällen. Bei diesen ist das Risiko einer Infektion besonders groß.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dabei müsse aber unterschieden werden, so Hübner, zwischen Infektionen mit den besonders gefürchteten multiresistenten Erregern und anderen nosokomialen Infektionen, die nicht so gefährlich sind wie multiresistente Erreger. „2020 hatten wir vermehrt Patienten aufgenommen, die solche Erreger schon mit in die Klinik gebracht haben. Trotz Pandemie haben wir daher hier einen besonderen Fokus in der Infektionsprävention gesetzt“, sagt Hübner.

„Wir müssen aus der Pandemie lernen“

Der Chefhygieniker und Corona-Experte der Greifswalder Uni-Medizin fordert: „Wir brauchen, um mit solchen herausfordernden Situationen umgehen zu können, mehr Fachpersonal in der Hygiene, immer wieder Schulungen, müssen die Zusammenarbeit zwischen Kliniken, Pflegeeinrichtungen und niedergelassenen Ärzten intensivieren. Und wir müssen aus der Pandemie lernen und ausreichend ausgestattet sein.“

Dr. Melanie Jäckel, Leitende Krankenhaushygienikerin am Klinikum Südstadt Rostock, berichtet: „Natürlich war die Belastung des Personals insbesondere in den beiden Pandemiejahren 20/21 sehr hoch. Aus statistischen Auswertungen ist bekannt, dass bei Zeitnot Mängel in der Hygiene auftreten. Im Südstadtklinikum haben wir jedoch keine erhöhten Infektionsraten zu verzeichnen.“

Dr. Melanie Jäckel, Leitende Krankenhaushygienikerin am Klinikum Südstadt Rostock Quelle: Joachim Kloock

Sie sagt weiter: „Wir nehmen an verschiedenen Überwachungstools am nationalen Referenzzentrum für Hygiene teil. Das erleichtert beispielsweise die Erfassung von Infektionen und den Vergleich mit anderen Kliniken. Eine verpflichtende Teilnahme für alle Kliniken würde ich hier für sinnvoll halten.“

Isolierzimmer bei Neubauten und Modernisierungen nötig

Zudem sollten Planungen für zukünftige Krankenhausneubauten oder -modernisierungen in noch einem größeren Umfang als bisher Möglichkeiten für Isolationen, also Isolierzimmer oder -stationen, in verschiedensten Bereichen von Kliniken in den Fokus nehmen. „Hier sind seitens des Landes verstärkt Investitionen erforderlich. Unsere derzeitige Großbaustelle zur Erweiterung der Notfallambulanz sieht in Abstimmung mit dem Land bereits mehrere Isolierzimmer vor, die auch separat von außen zugänglich sind und somit den Transport eines zu isolierenden Patienten über die internen Verkehrswege damit reduzieren. Für die nun begonnenen Planungen für einen neuen Bettentrakt werden wir besondere Isolationsbereiche ebenso berücksichtigen“, so Jäckel weiter.

Von Michaela Krohn