Die massiven Kontaktbeschränkungen im Corona-Jahr 2020 haben auch die Arbeit der Landesbeauftragten für die Aufarbeitung der SED-Diktatur spürbar beeinflusst. Wie Behördenleiterin Anne Drescher am Freitag in Schwerin mitteilte, wurden im Vorjahr in Mecklenburg-Vorpommern 654 Betroffene beraten, bei Recherchen unterstützt oder in Verfahren rechtlich begleitet.

Coronabedingt hatten die persönlichen Termine in den Beratungsstellen reduziert werden müssen, wodurch die Zahl der direkten Kontakte deutlich geringer ausfiel. Dem jetzt vorgelegten Jahresbericht für 2020 zufolge wurden bei der Landesbeauftragten knapp 500 neue Fälle registriert, in den Jahren davor waren es jeweils doppelt so viele.

„Klärung und Gespräch sind notwendig“

Dennoch habe sich auch im Vorjahr gezeigt, dass für viele Menschen das in der DDR erlittene politische Unrecht bis heute nachwirke, berichtete Drescher. „Neben der Unterstützung in Antragsverfahren ist für viele Betroffene bei ihrer persönlichen Aufarbeitung die Biografie-Arbeit anhand recherchierter Unterlagen sehr hilfreich.“

Dies betreffe politische Häftlinge ebenso wie Menschen, deren berufliche Entwicklung behindert wurde, die enteignet wurden oder die als Sportler dem DDR-Dopingsystem unterworfen waren. Belastet durch die Verfolgungsschicksale ihrer Angehörigen seien oft ganze Familien bis in die Folgegenerationen. „Auch hier sind Klärung und Gespräch notwendig, müssen Beschweigen und Verdrängung aufgebrochen werden“, betonte die Landesbeauftragte.

Ausgleichsansprüche bis zum 30. Juni 2021 anmelden

Sie wies zudem darauf hin, dass Menschen, die als Minderjährige in der DDR in sonderpädagogischen, psychiatrischen oder Behinderteneinrichtungen untergebracht waren, noch bis zum 30. Juni 2021 Ausgleichsansprüche anmelden könnten. Zuständig sei die Stiftung „Anerkennung und Hilfe“. Bei deren Beratungsstelle seien im Vorjahr 354 neuen Meldungen eingegangen, so dass sich landesweit nun insgesamt 1406 Betroffene gemeldet hätten.

Wie aus dem Jahresbericht der Landesbeauftragten weiter hervorgeht, wurden in den drei Außenstellen des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen in Mecklenburg-Vorpommern in Neubrandenburg, Rostock und Schwerin im Vorjahr 2689 Anträge auf Akteneinsicht gestellt. Auch das waren deutlich weniger als zuvor; 2019 waren aber mit 4510 Anträgen besonders viele gestellt worden. Als ein Grund galt das gestiegene Interesse anlässlich des 30. Jahrestags des Mauerfalls.

