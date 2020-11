Corona-Pandemie in MV: Im Sommer fast besiegt – danach wurde es kritisch

Rostock/Greifswald

Im Sommer war MV praktisch ein weißer Fleck auf der deutschen Corona-Karte: Fast zwei Wochen lang wurden im Juli keine neuen Infektionen gemeldet. Zeitweise gab es auch keine akuten Erkrankungen. Zwar gingen die Zahlen in der touristischen Hochsaison wieder ein wenig nach oben, doch bis in den September blieb es relativ ruhig um den Virus. Dann begann die sogenannte zweite Corona-Welle, die derzeit gebrochen werden soll.

Seit Anfang Oktober waren die Zahlen wieder nach oben geschnellt, bis sie dann Anfang November ihren bisherigen Höhepunkt erreichten. Die zweite Welle war so richtig am 5. Oktober nach MV geschwappt: Mit 48 Neuinfektionen am Tag wurden wieder die Höchstwerte erreicht, wie das Land sie in der ersten Welle im März erlebt hatte.

Ampeln springen auf Rot

Schon eine Woche vorher war die Corona-Ampel im Landkreis Nordwestmecklenburg auf die erste Warnstufe „Gelb“ gesprungen. Nach zwei privaten Partys, bei denen sich mehrere Gäste angesteckt hatten, stieg dort die Sieben-Tage-Inzidenz über den Schwellenwert zehn. Das bedeutet, dass sich innerhalb einer Woche mehr als zehn auf 100 000 Einwohner infiziert haben.

Die Ampeln schalteten in den darauffolgenden Wochen im ganzen Land immer höher: Zum Höhepunkt der zweiten Welle Anfang November standen sie in vier Landkreisen und kreisfreien Städten auf „Rot“, also bei Inzidenzwerten über 50. Grüne Ampeln gab es zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr im Land. Den bislang höchsten Wert überhaupt gab es am 5. November mit 90,8 im Kreis Vorpommern-Rügen.

Täglicher Höchstwert von 181

Die Infektionszahlen stiegen landesweit auf Höchstwerte von 181 bei den täglichen Neuinfektionen (4. November) und 804 bei den Infektionen innerhalb einer Woche (5. November). Die Sieben-Tage-Inzidenz für ganz MV lag an diesem Tag bei genau 50, also exakt auf der Marke, die vom Robert Koch-Institut ( RKI) als kritisch angesehen wird.

Mitte November gab es dann ein erstes Aufatmen: Am 11. November lag die Zahl der Neuinfektionen im Land nur noch bei 117, die Sieben-Tage-Inzidenz bei 43,3. Allerdings mussten immer noch viele Patienten neu in die Krankenhäuser aufgenommen werden: An diesem Tag waren es elf Einlieferungen, davon zwei auf die Intensivstation. Das liegt laut Experten vor allem daran, dass sich die Infektion oft erst nach ein oder zwei Wochen so weit im Körper ausbreitet, dass es für den Patienten gefährlich wird.

Wieder leichter Anstieg

Die Zahl der Neuinfektionen ist seitdem wieder etwas gestiegen, bleibt aber bislang leicht unter den Höchstwerten vom 4. und 5. November. Am Donnerstag wurden 151 neue Fälle gemeldet, innerhalb der letzten sieben Tage waren es 728. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 45,3. Die Zahl der Krankenhauspatienten bleibt aber hoch: Alleine an diesem Dienstag kamen noch einmal 15 hinzu, davon drei Intensivpatienten.

Bis Donnerstag waren in MV insgesamt 49 Menschen an oder mit Corona gestorben, davon 29 in der zweiten Welle. Alleine am Mittwoch waren es fünf Tote – alle im fortgeschrittenen Alter zwischen 75 und 93. Damit liegt die Sterberate im Land bei insgesamt 4933 bekannten Fällen ziemlich genau bei einem Prozent, deutlich unter dem bundesdeutschen Durchschnitt (1,6 Prozent).

Von den Erkrankten gelten inzwischen 3466 als genesen. Damit sind aktuell noch etwa 1400 Fälle akut.

Von Axel Büssem