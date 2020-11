Corona-Pandemie in MV: Landesamt meldet hohe Zahl an Neuinfektionen und drei Todesfälle

Rostock

Die Zahl der in Mecklenburg-Vorpommern bestätigten Corona-Neuinfektionen hat sich am Dienstag wieder deutlich um 130 erhöht. Am Montag waren noch 46 Fälle gemeldet worden. Drei weitere Menschen sind an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Jeweils aus Vorpommern-Greifswald, Vorpommern-Rügen und Rostock wurde am Dienstag ein Todesfall gemeldet. Damit steigt die Zahl der Todesopfer seit Ausbruch der Pandemie auf insgesamt 34 in MV. Der Sieben-Tage-Wert pro 100 000 Einwohner sank binnen eines Tages von 49,7 auf 46,1, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock am Dienstag mitteilte.

Viele Coronafälle in Ludwigslust-Parchim

Im Landkreis Ludwigslust-Parchim gibt es mit 25 gemeldeten Fällen die meisten Neuansteckungen, gefolgt von Nordwestmecklenburg (23), Vorpommern-Greifswald (20) und Vorpommern-Rügen (18). Unverändert ist Zahl der Risikogebiete. Nordwestmecklenburg, die beiden Vorpommern-Landkreise und die Landeshauptstadt liegen über der kritischen Marke. In Rostock steht die Ampel noch auf gelb, aus der Hansestadt wurden 7 Neuansteckungen gemeldet, die Sieben-Tages-Inzidenz liegt damit aktuell bei 42,1.

Knapp 2400 Menschen gelten als genesen

Seit Ausbruch der Pandemie haben sich in MV 3912 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Rund 2377 von ihnen gelten nach Schätzung des Robert Koch-Instituts ( RKI) inzwischen als genesen.

Die Zahl der Covid-19-Patienten in den Kliniken stieg den Angaben zufolge seit Montag auf 11.

Von OZ