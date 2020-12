Rostock

Die Corona-Pandemie hat auch die Kfz-Händler und -Werkstätten bundesweit stark getroffen. Allein im ersten Halbjahr gingen die Umsätze der Branche um 15,8 Prozent gegenüber der zweiten Jahreshälfte 2019 zurück. Die Zahl der Neuzulassungen sank in diesem Jahr um rund 22 Prozent. Über die Lage im Nordosten, schwache Renditen und alternative Antriebe sprach OZ mit der Geschäftsführerin des Kfz-Verbandes MV, Renée Werner.

Wie lief das Geschäft für die Kfz-Branche im Corona-Jahr 2020?

Anzeige

Renée Werner: Von März bis Mai stand der Motor quasi still. Und dies, obwohl der Fahrzeugverkauf in MV, anders als in anderen Bundesländern, möglich war. Nach einem Minus von 50 Prozent bei den Neuzulassungen im ersten Halbjahr gegenüber dem Vergleichszeitraum 2019 gab es einen leichten Aufwärtstrend. Doch per Oktober waren es noch immer 5622 Pkw weniger. Dieses Minus von 17 Prozent werden wir nicht aufholen. Zumal erneut Lockdown herrscht.

Apropos Lockdown. Die Verkaufsräume sind geschlossen, doch die Werkstätten arbeiten. Wie gelangen die Kunden an ihre teils schon ewig georderten Neu- und Gebrauchtwagen, die jetzt beim Händler abholbereit stehen?

Die Fahrzeugübergabe erfolgt kontaktlos. Die strikten Hygiene-Konzepte stehen. Der Aufenthalt im Showroom des Autohauses ist zwar ebenso unmöglich wie eine Probefahrt. Doch kann sich der Interessent beispielsweise mittels Video-Telefonie ausführlich beraten lassen.

Wie wirkten sich die Produktionsstopps bei den Autobauern aus?

Die verzögerten Auslieferungen werden uns noch lange beschäftigen. Zumal eine Reihe von Herstellern bestimmte Motorvarianten nicht liefern können und ganze Modelllinien gestrichen haben.

Hinterlässt der Diesel-Skandal vor fünf Jahren bei den Selbstzündern noch immer Spuren?

Er hat die Kunden verständlicherweise extrem verunsichert. Doch die starke Skepsis weicht dem Pragmatismus. Der geringe Verbrauch, gute Fahrleistungen und die Erfüllung harter Umweltnormen ohne Schummel-Software überzeugen vor allem viele der mehr als 70 000 Pendler in MV. Während der Neuwagen-Absatz bei den Dieseln gegenüber 2019 bis Oktober um etwa 20 Prozent einbrach, waren es bei den Benzinern fast 30 Prozent.

Hat das Gebrauchtwagen-Geschäft die Händler in MV gerettet?

Fakt ist, vor allem junge Gebrauchte sind gefragt. Da viele Käufer auf den Sommerurlaub verzichtet haben, wurde investiert. Auch die Mehrwertsteuersenkung machte sich bemerkbar. Die Besitzumschreibungen bis Ende Oktober lagen bei 114 009 Pkw – ein Plus von einem Prozent gegenüber 2019. Zudem waren die Werkstätten zu mehr als 80 Prozent ausgelastet.

Macht sich hier das weiter steigende Fahrzeugalter bemerkbar?

Richtig. Aktuell registrieren wir hierzulande einen Spitzenwert von im Schnitt 9,8 Jahren. Zum Vergleich: 2010 waren es 8,1 Jahre.

Existiert ein Wartungs- und Reparaturstau im Nordosten?

Im Frühjahr und Sommer haben viele Bürger diese Arbeiten aufgrund der Unsicherheiten durch die Pandemie tatsächlich aufgeschoben. Das führt in den Werkstätten aktuell oft zu längeren Wartungs- und Service-Terminen.

Unterm Strich übersteht die Kfz-Branche also das Seuchenjahr ordentlich?

Wir werden mit einem blauen Auge davonkommen. Doch die wirtschaftliche Lage der rund 1100 Autohäuser und Werkstätten insgesamt ist unbefriedigend. Eine Rendite von im Schnitt ein bis drei Prozent reicht nicht zum Überleben. Dies betrifft vor allem zukunftsträchtige Investitionen. Stichworte digitale Lösungen und alternative Antriebe.

Wie viel Rendite wäre nötig?

Etwa sechs bis sieben Prozent Gewinn bräuchten die Firmen. Zumal die Hersteller verstärkt E-Mobile und Hybrid-Fahrzeuge, also Autos mit Elektro- und beispielsweise Benzin-Motor, anbieten. Die technischen Anforderungen sind hoch und es bedarf einer guten Lade-Infrastruktur.

Befürchten Sie ein Massensterben der Händlerbetriebe und Werkstätten?

Nein. Es wird einen Konzentrationsprozess geben. Ein Händlerbetrieb arbeitet mit einer wachsenden Zahl von Zweigbetrieben. Und eine entsprechende Werkstattdichte ist in einem Flächenland wie MV nötig.

Auch im Nordosten werden mehr Alternativ-Antriebe geordert. Ist man hierzulande 2o40 überwiegend mit Stromern unterwegs?

Alternative Antriebe werden – wenn auch auf bescheidenem Niveau – stärker nachgefragt. Mit 1047 neuen E-Mobilen bis Ende Oktober hat sich die Zahl gegenüber dem Vergleichszeitraum 2019 mehr als verdreifacht. Die bis dato vermerkten 3677 Hybrid-Neuwagen stellen fast eine Verdopplung dar. Doch die reine E-Mobilität ist aus meiner Sicht keine zukunftsträchtige Lösung.

Welche Gründe sehen Sie?

Das Zulassungsplus basiert vor allem auf dem „Förderwahn“. Gerade Firmen nehmen den 9000-Euro-Bonus von Bund und Herstellern gern mit, wenn sie reine Stromer mit einem Listenpreis von bis zu 40 000 Euro ordern. Mangelnde Reichweite, hohe Kosten, fehlende Ladestationen, ungeklärte Entsorgungsfragen, ungeklärte Probleme bei Fahrzeugbränden ... – hinzu kommt die völlig ungewisse Rentabilität. Ein Händler zahlt beispielsweise für eine Ladestation locker mal 15- bis 20 000 Euro.

Wie steht es um Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb?

Das Kfz-Gewerbe sieht hier großes Potenzial. Die Wasserstofftechnologie könnte als Energielieferant für die Brennstoffzelle, als Basis für synthetische Kraftstoffe und als Stromspeicher dienen.

Mehr zum Thema:

Von Volker Penne