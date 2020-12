Rostock

Während in MV noch kein Mangel an Intensivbetten besteht, ist das Problem in Berlin weitaus größer. Dort sind immer mehr Betten mit Corona-Patienten belegt. Großen Kliniken in unserem Land haben der Hauptstadt nun Hilfe angeboten. Die OSTSEE-ZEITUNG wollte von ihren Lesern wissen, ob sie diesen Schritt gut finden. In einer online Umfrage konnte darüber abgestimmt werden.

Bislang haben 432 Personen dabei abgestimmt. Zwei Drittel (66,2 Prozent) aller Teilnehmer haben sich dafür ausgesprochen und finden, dass MV Corona-Patienten aus Berlin aufnehmen sollte. Dagegen sprachen sich 28,5 Prozent gegen die Aufnahme von Infizierten der Hauptstadt aus und stimmten in der Umfrage für „Nein“. Die restlichen 5,3 Prozent haben noch keine klare Meinung dazu und entschieden sich für die Antwort „Ich weiß nicht“.

Wie stehen Sie zu dem Hilfsanbot? Sollte MV Corona-Patienten aus Berlin aufnehmen? Stimmen Sie hier weiterhin ab.

Von OZ