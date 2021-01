Als Eileen Kunz (23) positiv auf Corona getestet wird, hat sie noch gar keine Symptome. Doch bald liegt sie mit einer Lungenembolie in der Uni-Klinik in Rostock. Im Internet geht sie offen damit um. Neben vielen Genesungswünschen erfährt sie aber auch Hass. Wie es ihr damit geht und worauf sie sich am meisten freut.