Ob selbst infiziert oder als Kontaktperson in Quarantäne – Mitarbeiter fallen in beiden Situationen erst einmal aus. Corona verschärft die ohnehin prekäre Situation in vielen Pflegeeinrichtungen in MV. Im Kreis Nordwestmecklenburg schlagen Mitarbeiter und Chefs jetzt Alarm. Dabei kommt die Krankheitswelle durch Omikron vermutlich erst noch.