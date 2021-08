Corona-Piks bald auch für Kleinkinder? Was OZ-Leser davon halten

Rostock

Noch ist kein Corona-Impfstoff für Kinder unter zwölf Jahren zugelassen. Ein Umstand, der den Rostocker Infektionsmediziner Emil Reisinger veranlasste, Eltern und Erzieher aufzufordern, sich schnellstmöglich impfen zu lassen. Anderenfalls drohe eine riesige Corona-Welle in den Kitas, so Reisinger. Leser diskutieren nun darüber, wie wahrscheinlich es ist, dass Kinder unter zwölf Jahren erkranken. Und manch einer sieht in dem Aufruf zur Impfung der Erwachsenen „Panikmache“.

Matthias Mann meint jedenfalls. „Die Angst ist unberechtigt, nur 25 Kinder und Jugendliche im Alter von null bis 19 Jahren sind gestorben. Das sind 0,027 Prozent aller Corona-Toten. Langzeitfolgen sind so gut wie nicht bekannt. Nach einem Jahr der Pandemie wissen wir, dass das Virus für Kinder nicht gefährlich ist.“ Chris Korp sagt: „Mag sein, dass die Zahlen ja super gering sind, aber ich möchte nicht, dass mein Kind Nummer 26 plus ist. Und ich denke, so geht es vielen Eltern. Ganz abgesehen von Spät- und Langzeitfolgen. Dass diese so gut wie nicht bekannt sind, entspricht nicht der Wahrheit.“

„Was soll diese ständige Panikmache?“

Rene Becke sieht es so: „Es ist doch jedem selbst überlassen, wie er oder sie mit einem so extrem geringen Risiko für Kinder umgeht.“ Reinhard Schmidt fragt: „Was soll diese ständige Panikmache?“

Heike Lein betont: „Selbst wenn die Erkrankung bei allen Kindern mild verliefe, können sie es dennoch an gefährdete Personen weitergeben. So schnell wie möglich muss ein Impfstoff für die Kinder zur Verfügung stehen.“ Mario Stark meint dazu: „Auch wenn es einen Impfstoff geben würde, würde ich mein Kind trotzdem damit nicht impfen lassen, ganz einfach.“ Äußerst skeptisch gegenüber einer Impfung für Kleinkinder zeigt sich auch Martin Gier, er fragt: „Übernehmen diese Ärzte dann auch Verantwortung für die Schäden, welche sich erst im Laufe der Jahre einstellen werden?“ Angst, etwa vor Spätfolgen, hat auch Manuela Krischek: „Ob die Leute dann immer noch sagen: Och die paar Vorfälle, Gerinsel bei den Kindern ist ja nicht so schlimm? Spätfolgen mal ganz außen vor?“

Es ist wichtig, dass so viele Menschen wie möglich geimpft werden

Christine Weißmann befürchtet: „Auch wenn ein Großteil der Erwachsenen durchgeimpft ist, gibt es immer noch einige Lehrer und Erzieher und Eltern sowie Kinder aus Risikogruppen, die sich nicht impfen lassen können oder wollen. Entspannt kann man in Schule und Kita also noch lange nicht sein.“ Herbert Meyerhof setzt nach: „Ich stehe voll hinter den Impfungen, auch bei Kindern und Jugendlichen, wenn die Eltern es zulassen. Es ist wichtig, dass so viele Menschen wie möglich geimpft werden.“

Von Juliane Lange