Touristen, die ab Ende Mai Hotels und Pensionen in MV besuchen wollen, müssen sich in der Corona-Krise auf strenge Hygiene-Regeln einstellen. So ist das Tragen von Atemschutzmasken – etwa in engen Fahrstühlen von Hotels – Pflicht. Für Aufregung sorgt die geplante Regelung, dass Hoteliers selbst Gäste aus Risiko-Gebieten zurückweisen sollen.

Glawe : Hoteliers sollen Risiko-Gäste über Postleitzahlen ermitteln

Vier Regionen in Deutschland haben derzeit 50 oder mehr Corona-Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Dies ist die Grenze für Risiko-Gebiete. Urlauber, die von dort kommen, dürften nicht ins Land, erklärte Tourismusminister Harry Glawe ( CDU) am Dienstag. „Daran hat sich jeder zu halten.“ Verstöße würden mit 500 Euro Bußgeld geahndet. Um die entsprechenden Regionen zu ermitteln, solle das Landesamt für Gesundheit und Soziales täglich eine Liste veröffentlichen. Den Schwarzen Peter schiebe Glawe aber den Hotels zu, heißt es aus der Branche, denn diese sollen Risiko-Gäste von der Anreise abhalten. „Das ist nicht praktikabel“, es werde einen „Aufschrei“ geben, so ein Unternehmer. Glawe räumt ein: Das System sei noch nicht ausgefeilt. Zunächst würden die Risiko-Regionen über Postleitzahlen ermittelt; er hoffe bald auf „stadt- und amtsgenaue Lösungen“.

Die Landesregierung hat auch die Hygieneregeln für Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen akzeptiert. Ab 18. Mai dürfen die Häuser wieder für Gäste aus MV öffnen, ab 25. Mai auch für Besucher aus anderen Bundesländern. Auswärtige Besitzer von Ferienhäusern und Ferienwohnungen in Mecklenburg-Vorpommern dürfen vom 18. Mai an wieder in den Nordosten kommen.

Das sind die Regeln für Gäste:

Buchung: Zimmer müssen vorab gebucht, Daten des Hauptgastes für eine etwaige Nachverfolgung dokumentiert werden. Check-in und -out sollten möglichst bargeldlos ablaufen.

In Gemeinschaftsräumen, wie Lobbys, gilt Mindestabstand von 1,50 Metern zwischen Personal und Gästen beziehungsweise zwischen einander fremden Gästen. Dazu sind Markierungen vorgesehen.

Gäste sollen ihre Aufenthalte in öffentlichen Bereichen der Hotels, wie Rezeption oder Restaurant, möglichst kurz halten.

Handkontakt: Das Händeschütteln zwischen Gästen und Personal ist verboten.

Anreiseverbot: Gästen, die sich vor Anreise krank fühlen oder in Corona-Quarantäne sind, ist die Anreise strikt untersagt.

In Fahrstühlen ist die Gästezahl zu begrenzen, nötigenfalls müssen dort auch Gäste Schutzmasken tragen (wenn Fremde darunter).

Das müssen Gastgeber beachten:

1,50 Meter Mindestabstand gelten für alle Arbeitsabläufe – für Küchen, Theken, Service, Büros, aber auch in Pausen- und Sanitärräumen. Wo der Abstand nicht gehalten werden kann (Beispiel: Rezeption), sind Abtrennungen erforderlich, etwa Plexiglaswände.

Personal mit Gästekontakt muss Mund-Nasen-Schutz tragen.

Desinfektionsspender sollen an mehreren Orten stehen, zum Beispiel im Restaurant oder am Fahrstuhl.

Es dürfen keine Gegenstände für gemeinsame Nutzung ausliegen, etwa Broschüren oder Gästemappen.

Alle Mitarbeiter müssen ihre persönliche Schutzausrüstung haben. Das gilt auch für Werkzeuge und Arbeitsmittel.

In Gästezimmern sind kritische Stellen, wie TV-Bedienung oder Türgriffe, besonders gründlich zu reinigen.

Beschäftigte dürfen nicht zur Arbeit kommen, wenn sie sich krank fühlen.

Alle Firmen müssen einen eigenen Pandemieplan haben, in dem Maßnahmen gegen die Ausbreitung von Corona festgelegt sind.

Touristiker hoffen, dass 60 Prozent Auslastung nur begrenzt gilt

Laut Glawe stehen ab Pfingsten in MV rund 300000 Betten für Gäste bereit. Kritisch sieht die Branche die maximal erlaubte Auslastung von 60 Prozent. „Ich hoffe, dass das nur eine Episode ist“, sagt Tobias Woitendorf vom Landestourismusverband. Das Hygienekonzept sei eine „Handlungshilfe“ für die Unternehmen. Lars Schwarz, Deutscher Hotel- und Gaststättenverband MV, ist zufrieden. „Ich werbe um das Verständnis unserer Gäste.“

Von Frank Pubantz