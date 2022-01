Schwerin

Corona hängt den meisten zum Halse raus – da spiegelt die Debatte im Schweriner Landtag die Gesellschaft. Wie im richtigen Leben gibt es zu Regeln und Impfungen Konfrontation und scharfe Töne, zieht jeder für die eigene Position passende Argumente heran. Wohltuend dabei der Auftritt von FDP-Mann René Domke, der versucht, schier Unvereinbares zu nähern. Er sei stolz, dass es in seiner Partei Impfgegner und -befürworter gebe. Es zeichne doch Demokraten aus, verschiedene Positionen zuzulassen, bessere Argumente anzuerkennen. Während sich vor allem AfD und SPD beharken und Spalterei vorwerfen, analysiert Domke kühl die Lage. Sich öffentlich zu fetzen, verbessert nichts.

Menschen brauchen Orientierung und Verlässlichkeit. Die Ängstlichen, die Protestierenden, die Skeptischen. Da hat Politik große Reserven. Die Landesregierung läuft in der Tat Gefahr, Verständnis durch ihre Corona-Politik zu verlieren. Das liegt an einer Vielzahl unübersichtlicher Regeln. Das liegt daran, dass Fehler wie eine falsche Intensivbetten-Zahl oder die Zuschreibung zu vieler Infektionen an Ungeimpfte nur kleinlaut benannt werden. Probleme und erhoffte Lösungswege müssen erklärt werden – immer wieder.

Von Frank Pubantz