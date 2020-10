Die Kritik an Verboten und Vorgaben der Schwesig-Regierung während der Corona-Krise wächst. Drei Fraktionen fordern mehr Mitsprache des Landtags. Verfassungsrechtler sehen eine Gefahr für die Demokratie, wenn eine Koalition über viele Monate mit Verordnungen Bürgerrechte beschneidet.

