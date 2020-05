Corona-Protest am Montag in Rostock: Warum jetzt allen Teilnehmern ein Bußgeld droht

Rostock

Überraschende Wende am Montagabend in Rostock: Wie schon in den vergangenen Tagen an diversen Orten in MV hatten sich gegen 18 Uhr auf der Kröpeliner Straße im Herzen der Hansestadt rund 200 Menschen getroffen, um gemeinsam gegen die Corona-Politik der Landesregierung zu protestieren. Es gab keine Anmeldung als Demonstration oder Veranstaltung. Stattdessen sollte es ein sogenannter „Spaziergang“ werden – also ein vermeintlich zufälliges Zusammentreffen von Gleichgesinnten.

Die Stadtverwaltung von Rostock sah das allerdings anders: Sie erklärte die Aktion kurzerhand zu einer Veranstaltung, die wiederum nicht angemeldet sei und deshalb im gleichen Zug aufgelöst wurde. Die Polizei führte die Teilnehmer in Gruppen aus dem Pulk, um die Personalien jedes einzelnen aufzunehmen. Den Teilnehmern droht nun ein Bußgeldverfahren wegen des Verstoßes gegen die Corona-Regeln. Diese besagen nach wie vor, dass sich in der Öffentlichkeit nur maximal zwei Personen verschiedenen Hausstandes mit einem Mindestabstand von 1,50 Metern zueinander aufhalten dürfen.

Zur Galerie Am Montagabend haben sich rund 200 Menschen in der Rostocker Innenstadt versammelt, um gemeinsam gegen die Corona-Maßnahmen in MV zu protestieren. Die Aktion wurde aufgelöst, die Personalien aller Teilnehmer wurden aufgenommen. Ihnen droht jetzt ein Bußgeldverfahren.

Unter den Corona-Protestlern waren zahlreiche Professoren, Lehrer und Erzieher, einige mit Kindern, dazu auch Jugendliche. Nach der Auflösung durch die Stadt waren die Teilnehmer über eine Stunde eingekesselt. Frauen, Kinder und Jugendliche wurden zuerst aus der Masse herausgelöst, um ihre Wartezeit zu verkürzen, wie es hieß. Da die Aufnahme der Personalien jedoch zu lange dauerte, wurden die Teilnehmer schließlich in einer Seitenstraße vor einer Wand von der Polizei mit ihrem Personalausweis in der Hand abfotografiert. Danach durften sie die Versammlung verlassen.

Im Rahmen des „Corona-Spaziergangs“ waren auch drei Gegendemonstrationen angemeldet. Diese hatten jedoch nur geringen Zulauf.

