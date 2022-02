Schwerin

In Schwerin haben am Samstag Mittag erneut Menschen gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Bei der angemeldeten Versammlung nahmen laut Polizeiangaben bis zu 630 Personen teil. Am Rande der Veranstaltung habe ein Teilnehmer einen Journalisten beleidigt – weshalb Strafanzeige erstattet werde.

Bei einer Gegenveranstaltung nahmen den Angaben zufolge 23 Menschen teil.

Von RND/dpa