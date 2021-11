Rostock

Die härteren Maßnahmen, die die Staatskanzlei angesichts der weiter steigenden Infektionszahlen im Land vor allem für Ungeimpfte beschlossen hat, trieben zuletzt geschätzt mehr als 1400 Menschen landesweit auf die Straßen, um gegen die Auflagen zu demonstrieren. Unter Lesern haben die Demos daraufhin eine leidenschaftlich geführte Debatte in Gang gesetzt. Es geht hierbei um die jeweilige Sicht auf die Corona-Politik, „Sinn“ und „Unsinn“.

Tanja Achtmann greift das gleich zu Beginn auf: „Sinnvolle Coronamaßnahmen finde ich wichtig, aber mit der Androhung einer Impfpflicht ist eine Grenze überschritten. Obwohl ich kein Demo-Befürworter bin, könnte ich den Punkt mit der Impfpflicht verstehen. Wenn jemand noch nicht mal mehr über seinen eigenen Körper entscheiden darf, worüber denn dann?“ Anja Durdel hingegen meint: „Impfpflicht ist nichts außergewöhnliches. Bei der Masernimpflicht hat kaum einer gemuckt, und es war richtig. Wir haben gesehen, zu was Impfmüdigkeit führt. Freiwillige Basis wäre super! Klappt aber nicht.“ Verstehen könne Uschi Vel nicht, dass es diese Demos gibt, sagt sie und fragt. „Was soll noch passieren, bis es auch die Letzten es begreifen?“ Uta Krause rät: „Alle Demoteilnehmer sollten auf die Intensivstationen gehen müssen und mal schauen, wie es dort Coronakranken geht. Vielleicht kapieren die dann endlich, dass Maßnahmen nötig sind.“

„Ich lebe noch und bin kein Schaf“

Kathrin Müller-Meier kritisiert: „200 demonstrieren dagegen, einige Hunderte meckern still, aber nie berichtet wird über die (vermutlich relativ) vielen, die dafür sind. Eine kleine laute Masse bekommt seit Monaten (nicht diese hier im speziellen, sondern allgemein) extrem viel mediale Aufmerksamkeit. Außerdem ist es doof, immer nur gegen alles zu sein, besser wäre es doch mal für irgendwas auf die Straße zu gehen, zum Beispiel für eine bessere Finanzierung der Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Bezahlung des Pflegebereiches, mehr Betten etc.“ Antje Leukert begrüßt die Demos: „Gott sei Dank, es gibt noch Klardenker.“

Martina Lankau ergänzt: „Lieber stehend sterben als knieend leben und nicht im Gleichschritt marschieren, und ich kenne keinen in der Verwandtschaft oder Bekannte, die erkrankt sind. Basta. Thema beendet. Ich lebe noch und bin kein Schaf.“ Christine Assmann fühlt sich in die rechte Ecke gestellt, fragt: „Warum sind denn alle, die diese Maßnahmen nicht befürworten und dagegen demonstrieren gleich Nazis? Ich bin gegen diese ganzen Maßnahmen und kein Nazi.“

Oliver Jorzik aber ist der festen Überzeugung: „Wenn man nahestehende Menschen wegen Corona verloren hat, klart der getrübte Blick der Realitätsverweigerung meistens ganz schnell wieder auf.“ Und Knut Danker notiert: „Querulanten können hier noch so sehr Sturm laufen, es ist immer noch das Virus, dessen ansteigende Inzidenzzahlen bestimmen, was hier überhaupt noch geht und was nicht mehr.“ Gerold Schwarz regt schließlich noch an: „Wer bessere umsetzbare Ideen für die Pandemie-Eindämmung hat, darf sich gerne melden. Nur dagegen sein und ablehnen ist einfach, bringt aber nichts.“

Von Juliane Lange