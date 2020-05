Covid-19 - Corona-Proteste in MV: So ticken die „Spaziergänger“ in Rostock

Die Angst vor Arbeitslosigkeit, vor der Zukunft, um die Kinder: Sie treibt auch in Rostock mehr und mehr Menschen auf die Straße. Sie protestieren gegen die Corona-Beschränkungen. Wer sind die „Spaziergänger“?