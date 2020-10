Corona-Regeln: Das bedeuten die Beschlüsse des Merkel-Gipfels für MV

Schwerin

Am Mittwoch haben die Regierungschefs der Länder im Kanzleramt Empfehlungen für neue Regeln im Umgang mit der Corona-Pandemie beschlossen. Sollten die Zahl der Infizierten in einer Woche pro 100 000 Einwohner auf über 35 Personen in einer Region steigen, drohen Einschränkungen. Die neuen Regeln sollen bis zum 20. Oktober in die Landesverordnung MV eingearbeitet werden. Es sind jedoch nur Empfehlungen.

Müssen Schüler und Lehrer im Unterricht Masken tragen?

Unklar. Im Beschluss zur „Bekämpfung der SARS-Cov2-Pandemie“ der Regierungschef-Runde heißt es, dass an der Hot-Spot-Strategie festgehalten werde: „Es soll dort, wo die Infektionszahlen steigen und spätestens bei einer Inzidenz von 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern in einer Woche eine ergänzende Maskenpflicht im öffentlichen Raum eingeführt werden, wo Menschen dichter und/oder länger zusammenkommen.“ Was unter „dichter und/oder länger“ zu verstehen ist, wird nicht definiert. Es drängt sich der Verdacht auf, dass auch Schulen, Kitas, Büros, Verwaltungen und andere Arbeitsplätze im Inneren gemeint sein könnten. Die Landesregierung wird sich dazu bis 20. Oktober detailliert äußern.

Wie sehen die Maßnahmen für Gastronomie und Hotellerie aus?

Schwammig. Im Papier heißt es, dass eine Sperrstunde, wie sie es in Hotspot-Regionen wie Berlin ab 23 Uhr gibt, droht. Außerdem sollen zusätzliche Auflagen und Kontrollen eingeführt werden. Aber welche? Offen!

Werden private Feiern weiterhin erlaubt bleiben?

Sollten die Zahlen die 35er-Grenze reißen, eher nicht. Die Empfehlung sieht vor, dass für Feierlichkeiten im Familien- und Freundeskreis eine Begrenzung von 25 Teilnehmern im öffentlichen und 15 im privaten Raum gelten soll.

Werden öffentliche Veranstaltungen erlaubt bleiben?

Auch hier gilt, dass jedes Land selbst entscheiden kann, wie die Zahl der Teilnehmer bei Veranstaltungen begrenzt wird. Ausnahmen bedürfen eines mit dem Gesundheitsamt abgestimmten Hygienekonzeptes.

Was passiert, wenn die Inzidenz-Zahlen über 50 steigen?

Dann drohen Erweiterungen der Masken-Pflicht, Begrenzung der Teilnehmerzahl bei Veranstaltungen auf 100 Personen, Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum auf maximal 10 Personen, die verbindliche Einführung der Sperrstunde um 23 Uhr und Alkoholverbot sowie Beschränkungen der Teilnehmerzahlen für Feiern auf 10 Teilnehmer im öffentlichen Raum sowie auf 10 aus höchstens zwei Hausständen im privaten Raum.

Bleibt es beim Beherbergungsverbot für Einwohner aus Risikogebieten?

Vorerst ja, aber unter anderem ein Hotelier von der Insel Usedom hat dagegen geklagt. Die Klage, die Chance auf Erfolg hat, da Gerichte anderer Länder die Regelung gekippt haben, wird am 16. Oktober verhandelt. Bund und Länder fordern Bürger aus Risikogebieten auf, auf innerdeutsche Reisen zu verzichten. Das ist aber nur ein Appell.

Ist es wahr, dass Soldaten eingesetzt werden sollen?

Ja, das geschieht sogar schon, sollte aber nicht dramatisiert werden. Die Soldaten sind als Hilfskräfte für Gesundheitsämter und Verwaltungen vorgesehen, arbeiten an der Kontaktverfolgung oder im telefonischen Beratungsdienst.

