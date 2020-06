Corona-Regeln: Landesregierung informiert ab 13 Uhr hier im Livestream über Beschlüsse für MV

Schwerin

Gibt es weitere Lockerungen in MV? Wie will die Landesregierung die Beschlüsse des Bundes umsetzen? Darüber hat das Kabinett in Schwerin am Mittwoch ab 10 Uhr beraten. Um 13 Uhr sollen die Ergebnisse bekanntgegeben werden.

Laut Regierungssprecher Andreas Timm musste über die Beschlüsse der vergangenen Runde zwischen Bund und Ländern gesprochen werden. Dies betreffe vor allem die Verlängerung der Kontaktbeschränkungen. Diese Regeln seien in MV bislang bis zum 5. Juni befristet. Bund und Länder hatten sich in der vergangenen Woche grundsätzlich darauf verständigt, dass die Kontaktbeschränkungen in der Corona-Krise noch mindestens bis zum 29. Juni gelten sollen.

Live-Stream ab circa 13 Uhr

Weitere Lockerungen sind im „MV-Plan“ eigentlich erst für den 15. Juni vorgesehen. Ob die Regierung davon abgerückt ist, erfahren Sie hier im Livestream. (Falls Ihnen der Stream nicht sofort angezeigt wird, bitten wir Sie, die Seite einmal zu aktualisieren.)

Immerhin hatte es am Dienstag drei Tage hintereinander keine neuen bestätigten Corona-Fälle in Mecklenburg-Vorpommern gegeben. Zudem ist es das Bundesland mit den wenigsten Covid-19-Erkrankten deutschlandweit. Zudem gelten 723 der 761 positiv getesteten Menschen in MV als geheilt (Stand 15.17 Uhr, 2. Juni).

Von OZ