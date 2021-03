Linken

Hat sie es schon wieder getan? Drei Tage nach ihrem umstrittenen Auftritt in einem Modegeschäft in Schwerin zeigte sich Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) erneut in einer Menschentraube. Sie hatte Medienvertreter am Samstagvormittag zu einem Termin am Grenzübergang in Linken (Landkreis Vorpommern-Greifswald) geladen, bei dem das neue Corona-Schnelltestzentrum für Pendler von und nach Polen eröffnet wurde.

Bei strömenden Regen drängten sich etwa 30 Journalisten und mehrere von Schwesigs Mitarbeitern aus der Schweriner Staatskanzlei dicht an dicht um den Check-In, wie Fotos zeigen. Abstand? Fehlanzeige. Auch zur ersten Person, die sich dem Schnelltest unterzog, hatte die Regierungschefin deutlich weniger Distanz als die von der Regierung empfohlenen zwei Meter. Dabei sagte sie vorher noch: „Ich will nicht in eine ähnliche Situation kommen wie in Schwerin.“

Immerhin: Anders als am Mittwoch drängte Schwesig mehrfach auf die Einhaltung der Mindestabstände – wenn auch mit nur mäßigem Erfolg. Trotz mehrerer Ermahnungen, sich nicht unter den Regenschirmen zu sammeln, taten einige genau das.

Unterdessen reißt die Kritik an ihrem Auftreten in der Schweriner Boutique nicht ab. Am Samstag sprachen mehrere Politiker unter anderem von einem „schwerwiegenden Fehlverhalten“. Auch Philipp Amthor (CDU) äußerte sich.

Von Martina Rathke