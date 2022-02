Corona-Regeln: So geht es nach den Winterferien an den Schulen in MV weiter

Schwerin

Wie geht die Schule in MV nach den Winterferien im Februar unter Corona-Bedingungen weiter? Diese Frage treibt viele Eltern und Kinder angesichts der Omikron-Welle um. Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) hat am Montagabend sämtliche Schulen in MV angeschrieben. „Unser gemeinsames Ziel ist es, dass Schülerinnen und Schüler so viel Präsenzunterricht wie möglich erhalten“, so Oldenburg. Auf diese Weise solle Schülern auch Prüfungsangst genommen werden. Unterricht gehe vor.

Die OZ beantwortet hier die wesentlichsten Fragen.

Wie geht der Unterricht in MV nach den Winterferien weiter?

Es gilt weiterhin das Phasenmodell, nach dem Schulen eigenständig je nach der Anzahl infizierter Schüler und Lehrer selbst über die Form der Beschulung entscheiden. Schulen sollen kurz vor Schulbeginn auf ihrer Internetseite mitteilen, ob sie Präsenz-, Wechsel- oder Distanzunterricht anbieten – und für welche Klassenstufen dies gilt.

Bleibt es bei der Maskenpflicht in der Schule in MV?

Ja, die Maske bleibt unabhängig von der Corona-Inzidenz Pflicht für mindestens die ersten 14 Tage nach Schulbeginn.

Was ist mit Corona-Tests in der Schule in MV?

Gleich am ersten Schultag müssen sich alle Schüler und Lehrer testen lassen – egal wie sonst der Test-Rhythmus an der Schule ist. Dies Tests sind optional vor der Schule auch zu Hause möglich. Auf diese Weise solle verhindert werden, dass Viren eingeschleppt werden.

Was müssen Eltern und Schüler aus MV bei Reisen beachten?

Alle Schüler müssen am ersten Schultag wieder eine von den Eltern unterschriebene Erklärung zum Reiseverhalten in den Ferien vorlegen, volljährige Schüler können diese Erklärung selbst unterschreiben. Diese Erklärung kann persönlich in die Schule mitgebracht oder per E-Mail gesandt werden. Ein Vordruck dieser Erklärung kann von der Internetseite des Bildungsministeriums runtergeladen werden.

Was müssen Eltern und Schüler aus MV in dieser Erklärung angeben?

Bei der Erklärung über das Reiseverhalten ist neben Daten zur Schule und Schüler zu versichern, dass die oder der Betreffende in den vergangenen zehn Tagen nicht in einem Hochrisiko- oder Virusvariantengebiet war und nicht aus sonstigen Gründen quarantänepflichtig ist. Ohne diese Erklärung dürfen Kinder nicht in die Schule kommen. Die Daten werden maximal 14 Tage aufbewahrt, dann vernichtet.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was müssen Lehrer aus MV nach den Ferien tun?

Lehrerinnen und Lehrer müssen sich laut Ministerium am ersten Schultag nach den Ferien gegenüber Schulleiterin erklären, ob sie gegebenenfalls in einem Hochrisiko- oder Virusvariantengebiet waren und nicht aus sonstigen Gründen quarantänepflichtig sind.

Was tun, wenn Fragen rund um das Thema offen bleiben?

Für diesen Fall hat das Bildungsministerium eine Telefon-Hotline (03 85 / 5 88 71 74) eingerichtet. Hier können Schüler, aber auch Lehrer und Schulleiter drängende Fragen stellen. Die Hotline wird bereits am Sonntag vor Schulbeginn, 20. Februar, von 14 bis 18 Uhr freigeschaltet. Weitere Zeiten: Montag, 21. Februar, und Dienstag, 22. Februar, jeweils 7 bis 17 Uhr.

Von Frank Pubantz