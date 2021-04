Corona-Regeln: Was zu Ostern in MV erlaubt ist und was nicht

Rostock

Ostern steht unmittelbar vor der Tür. Nach all dem Hin und Her, wissen viele gar nicht mehr, was jetzt an den Feiertagen erlaubt sein wird und was nicht. Die OZ beantwortet die wichtigsten Fragen:

Mit wem darf ich Ostern feiern?

Erlaubt sind private Zusammenkünfte in der Öffentlichkeit und in geschlossenen Räumen nur im Kreise der Angehörigen des eigenen Hausstandes und eines weiteren Hausstandes, maximal jedoch mit fünf Personen. Kinder werden dabei nicht mitgerechnet. Die Landesregierung bittet alle Bürger, die Kontakte zu anderen Menschen außerhalb des eigenen Hausstandes auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren, jeden nicht notwendigen Kontakt zu vermeiden und möglichst zu Hause zu bleiben.

Darf meine Familie aus anderen Bundesländern anreisen?

Ja, aber nur die Kernfamilie, also Eltern, Großeltern, Geschwister oder Kinder, und auch nur im Rahmen der Kontaktbeschränkungen, also maximal fünf Erwachsene. Die Familienangehörigen dürfen auch über Nacht bleiben, aber nicht im Hotel. Allerdings rät auch hier die Regierung: Die Bürger werden aufgefordert, generell auf nicht zwingend erforderliche Reisen sowie Besuche von Verwandten, Freunden und Bekannten zu verzichten.

Darf ich als Urlauber nach MV reisen?

Nein. Touristische Reisen sind grundsätzlich untersagt. Es gibt nur wenige Schlupflöcher: Wer seine Ferienwohnung als Zweitwohnsitz angemeldet hat, darf kommen, ebenso wie Dauercamper. Tagesgäste müssen dagegen draußen bleiben.

Darf ich einen Osterspaziergang am Strand machen?

Ja. Wer in MV seinen Haupt- oder Zweitwohnsitz hat, darf sich zusammen mit den Angehörigen des eigenen Hausstands frei im Land bewegen. Dabei gelten in der Öffentlichkeit die Abstands- und Hygieneregeln. Bei sehr hohen Inzidenzen können regional auch nächtliche Ausgangssperren verhängt werden. Dann muss der Ausflug um 21 Uhr beendet sein.

Darf ich auf einem Ausflug auch etwas essen oder trinken?

Ja. Der Besuch einer Gaststätte ist zwar nicht möglich, der Außer-Haus-Verkauf aber schon. Der Hotel- und Gaststättenverband erwartet auch, dass zu Ostern das Angebot steigen wird. Der Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit kann jedoch von den zuständigen Behörden verboten werden. Bitte achten Sie auf die jeweils vor Ort geltenden Regelungen.

Darf ich zum Ostergottesdienst?

Ja, sowohl in Präsenz als auch digital. Die evangelische Nordkirche empfiehlt allerdings, ab einer Inzidenz von 100 – also nach Stand von Mittwoch in den Kreisen Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim – nur digitale Messen abzuhalten. Da sich die Inzidenzwerte in den letzten Tagen stark nach oben und unten verändert haben, sollte man sich vorher erkundigen, was tatsächlich stattfindet. Einen aktuellen Überblick über die Inzidenzen finden Sie hier.

Sind Osterfeuer erlaubt?

Grundsätzlich ja, da aber größere Menschenansammlungen wiederum verboten sind, wird es wohl keine größeren Osterfeuer in MV geben. Als Alternative bietet sich eine Feuerschale im Kreis der Familie im eigenen Garten an.

Darf ich draußen mit meinen Kindern Ostereier verstecken und suchen?

Ja, solange die Kontaktbeschränkungen eingehalten werden. Es dürfen also auch Kinder von mehreren Familien gemeinsam Eier suchen.

Von Axel Büssem